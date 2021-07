Câmara aprova repasse para ambulatório-escola de Passos

A Câmara Municipal deaprovou repasse financeiro para o Ambulatório-Escola da UEMG (AMBES), que atende a população da cidade e da região para o tratamento de infecções sexualmente transmissívei (ISTs), aids e hepatites virais.Além disso, o AMBES funciona como campo depara os alunos dos cursos de enfermagem, medicina, biomedicina, serviço social e nutrição.Por dois anos, oestava operando com dificuldades financeiras por falta de repasses.

Segundo o vereador Francisco Sena, "esse recurso veio dos governos federal e estadual, estava parado na conta da prefeitura desde 2020 e não foi encaminhado para o ambulatório-escola para que fossem feitas licitações para compra de materiais de consumo".



A prefeitura, que até 2019 contribuía com um valor mensal no valor aproximadamente de R$ 3,5 mil, deixou de contribuir após a extinção da Fundação de Ensino Superior de Passos (Fesp), que deu lugar à UEMG.

Em reunião extraordinária na tarde dessa segunda-feira (26/07), os vereadores de Passos, Sudoeste de Minas, aprovaram o projeto de lei, de autoria do prefeito Diego Oliveira, que repassa R$ 101.260 para manter as atividades do