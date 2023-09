Grupo é preso com submetralhadora e arma israelense no interior de Minas

Submetralhadora encontrada com o grupo seria de fabricação caseira (foto: Divulgação/Polícia Militar)

Dois homens, de 21 e 24 anos, foram presos e dois adolescentes, de 15 e 17 anos, apreendidos, na noite desse sábado (16/9), com uma submetralhadora calibre 380 de fabricação caseira e uma pistola 9 milímetros israelense, no bairro Jardim Atalaia, em Governador Valadares, na região do Vale do Rio Doce.