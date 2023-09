BH: acidente com moto mata homem e deixa mulher ferida

432

Mulher foi socorrida pelo Samu para o Hospital João XXIII (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

Um homem, de 27 anos, morreu e uma mulher, de 20, ficou ferida em um acidente com moto na madrugada desta segunda-feira (18/9), no bairro Boa Vista, na Região Leste de Belo Horizonte.

Segundo informações iniciais da Polícia Militar, o motociclista perdeu o controle da direção e bateu no meio-fio. Ele morreu ainda no local do acidente. A suspeita é de que ele estava em alta velocidade.

O acidente foi na altura do número 948 da rua Conceição do Pará. A perícia da Polícia Civil foi acionada para fazer os trabalhos de praxe.

A mulher foi socorrida para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.