Uma pessoa morre em acidente com carreta em rodovia estadual

Uma pessoa morreu em um acidente com carreta nesse domingo (17/9), na MG-188, entre as cidade de Paracatu e Guarda-Mor, no Noroeste de Minas.

De acordo com testemunhas, a carreta entrou em uma curva da rodovia estadual em alta velocidade e capotou. Há suspeita de que os freios do veículo estavam com problema devido ao forte cheiro de queimado no local do acidente.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encontrou uma vítima já sem pulso e preso às ferragens. Os militares usaram um trator e um guincho para abrir o acesso e levantar a cabine do veículo.

Depois de mais de três horas, os bombeiros retiraram a vítima das ferragens e repassada para a funerária. A documentação da vítima não foi encontrada e ela não foi identificada.

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) apoiou os trabalhos de sinalização e isolamento da rodovia e a perícia da Polícia Civil também compareceu.

A carreta estava carregada com material mineral não perigoso.