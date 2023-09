Motorista perde controle, capota carro e duas pessoas ficam feridas em JF

432

Motorista teria perdido controle do veículo antes de capotamento (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros) Dois homens, de 32 e 30 anos, ficaram feridos após o carro em que estavam capotar na tarde deste domingo (17), próximo ao KM 773 da BR-040, em Juiz de Fora, na Zona da Mata do estado.





Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o condutor perdeu o controle do carro, saiu da pista e capotou o veículo em um barranco nas margens da rodovia.

As duas vítimas ficaram presas às ferragens e precisaram ser retiradas pelos militares. Agentes da concessionária que administra o trecho também ajudaram no resgate.





Apesar do susto, os dois homens tiveram ferimentos leves. O motorista teve uma fratura no braço. As vítimas foram levadas para um Hospital da região para atendimento médico.