Motociclistas são alvo de campanha pela Semana Nacional de Trânsito

A campanha 'Sobre Duas Rodas, Tenha Cuidado em Dobro' tem o objetivo de alertar os motociclistas sobre a importância dos cuidados para salvar vidas no trânsito (foto: Jair Amaral/EM/D.A.Press)

Uma campanha de conscientização no trânsito está sendo realizada nesta segunda-feira (18/9), na Avenida Afonso Pena, em frente ao Palácio das Artes, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Com o lema ‘Sobre Duas Rodas, Tenha Cuidado em Dobro’ a BHTrans faz blitzes educativas para abordar os motociclistas que transitam pela capital sobre a importância dos cuidados para salvar vidas no trânsito.

A realização é da Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Superintendência de Mobilidade do Município de Belo Horizonte (Sumob) e da BHTrans, e tem relação com a Semana Nacional de Trânsito. As ações acontecem entre os dias 18 e 25 de setembro.

Motociclistas repercutem campanha

Milton Johnny, de 41 anos, vai com sua moto para o trabalho todos os dias. Ele é motoqueiro desde 2019, e destacou a importância da campanha. “A gente, enquanto motociclista, muitas vezes se perdermos na pressa, por querer aproveitar a agilidade da moto, e acaba esquecendo dos riscos que envolve essa velocidade. Então toda campanha de conscientização traz para a gente uma oportunidade de rever os perigos aos quais a gente está exposto", diz.

Milton dá um conselho para todos os motociclistas. “Atenção e se manter focado na pilotagem, porque antes de comprar a moto, conversei com muitos amigos motociclistas, e todos eles relataram uma coisa em comum, ninguém sofreu acidente quando estava 100% atento ao trânsito”, completa.

Roberto Alves da Silva, anda há 35 anos de moto (foto: Jair Amaral/EM/D.A.Press)

Roberto Alves da Silva anda há 35 anos de moto e diz que todo ano sempre que possível para na campanha. “Quem tira carteira naquela pista não aprende nada, depois sai na rua andando de qualquer jeito é complicado. E a campanha ajuda um pouco, apesar de que, acaba entrando em um ouvido e saindo no outro”, fala.

O motociclista acredita que se alguém tivesse lhe orientado antes poderia ter evitado alguns acidentes em sua vida. Com sua longa experiência, a maior dica de Roberto para os motociclistas é priorizar os equipamentos de segurança.

“Hoje em dia só ando com bota, de calça mais grossa possível, jaqueta, capacete fechado e viseira. Você vê o pessoal andando de chinelo, bermuda, camiseta, com a viseira levantada, não há instrução nenhuma”, termina.

O motociclista, Leandro Aguiar, destaca a importância da ação da BHTrans (foto: Jair Amaral/EM/D.A.Press)

Leandro Aguiar reitera. “Uma campanha muito boa da BHTrans, porque a gente motoqueiro acaba esquecendo muitas vezes dos perigos das ruas e eu mesmo esqueci da antena”, brinca.

Coordenadora da BHTrans

Jussara Bellavinha, coordenadora de segurança no trânsito da BHTrans (foto: Jair Amaral/EM/D.A.Press)

Jussara Bellavinha, coordenadora de segurança no trânsito da BHTrans, ressalta a importância da ação. “Os motociclistas são as principais vítimas no trânsito de Belo Horizonte, 74% dos acidentes com vítimas no ano passado envolveram motos, 90% homens e a faixa prioritária entre 18 e 29 anos”, diz Jussara, afirmando que o número de acidentes aumenta a cada ano na capital.

A coordenadora diz que quem anda sobre uma moto tem que ser prudente, porque quando acontece o acidente muitas vezes termina em morte ou motociclista fica gravemente ferido, com sequelas físicas e com tratamentos longos.

“Dos acidentes com vítimas, graves e fatais, o principal fator contributivo foi exatamente o desrespeito às regras de circulação: não param no pare, furam sinal, é um desrespeito generalizado. Se não tiver uma atitude de prudência o perigo é exponencial”, termina.

Flagrantes

Senhor de idade correndo para atravessar pista (foto: Jair Amaral/EM/D.A.Press)

A reportagem do Estado de Minas flagrou algumas cenas próximo ao trânsito da capital próximo a campanha da BHTrans. Na faixa de pedestre da Praça Sete é possível ver um senhor de idade correndo para atravessar ao ser pressionado pelas motos.

Motociclistas com a viseira aberta (foto: Jair Amaral/EM/D.A.Press)

Em outra, todos os motociclistas estão com a viseira aberta, não seguindo a recomendação da campanha. Um homem chega a parar em um ponto de táxi.

Motociclista parado em ponto de táxi na capital mineira (foto: Jair Amaral/EM/D.A.Press)

Entretanto, não só os motociclistas desrespeitam as leis de trânsito, mas cenas de carros fechando a via e de veículos ficando em cima da faixa de pedestre são comuns, atrapalhando os mesmos a atravessar.

Veículos ficam em cima da faixa, atrapalhando pedestres a atravessar (foto: Jair Amaral/EM/D.A.Press)

Veículo fechando a avenida e atrapalhando o trânsito (foto: Jair Amaral/EM/D.A.Press)

Não é brincadeira

Não é brincadeira, a campanha é importante. Na madrugada desta segunda-feira (18/9), um homem, de 27 anos, morreu e uma mulher, de 20, ficou ferida em um acidente com moto, no bairro Boa Vista, na Região Leste de Belo Horizonte.

Segundo informações da Polícia Militar, o motociclista perdeu o controle da direção e bateu no meio-fio. Ele morreu ainda no local do acidente. A suspeita é de que ele estava em alta velocidade.

Acidentes com Motociclistas

Nos últimos dez anos, a frota de motocicletas cresceu 25% na capital. Eram cerca de 195 mil em 2013 e, em 2023, dados do Ministério dos Transportes mostram que a frota de motocicletas chegou a 275.460. Um crescimento de 41% em relação há dez anos.

Dados da BHTrans apontam que 12.148 acidentes com vítimas em Belo Horizonte e os motociclistas aparecem como principais envolvidos. Foram 8.938 acidentes com motocicletas, um crescimento de 12,5% em relação a 2021. Das 131 vítimas fatais registradas em 2022, 49 são motociclistas. As motocicletas também são responsáveis por 39% dos atropelamentos na cidade.

Cronograma de ações - Semana nacional do trânsito

18/9 - Segunda-Feira

Lançamento da campanha de conscientização com motociclistas - Sobre Duas Rodas, Tenha Cuidado em Dobro.

As blitzes educativas ações serão realizadas na Avenida Afonso Pena, em frente ao Palácio das Artes, na segunda-feira (18), das 7h30 às 9h, e das 11h30 às 13h.

19/9 - Terça-Feira

A Prefeitura de Belo Horizonte realiza uma palestra virtual com membros das CRTTs de todas as regionais da cidade com o tema - Segurança no Trânsito: o Desafio de Salvar Vidas em Belo Horizonte. O objetivo é discutir a importância da adoção de medidas de segurança na cidade para salvar vidas.

20 e 21/9 - Quarta e Quinta-Feira

Os avatares do jogo Transitando Legal participam das ações educativas para crianças em Emeis e no Circo Transitando Legal. Já os pedestres serão o foco de campanhas na Praça Sete e na Região Hospitalar.

22/9 - Sexta-Feira

No Dia Mundial Sem Carro, a cidade vai ganhar uma novidade que vai convidar a todos, ao menos por algum tempo, a não utilizar os carros.

Campanha da Polícia Militar

Para celebrar a Semana Nacional de Trânsito, a Polícia Militar (PM) também está com ações em Belo Horizonte. Na manhã desta segunda-feira, na Praça do Papa, região Centro-Sul da metrópole, o Comando de Policiamento da Capital (CPC) e o Policiamento Rodoviário (CPRv) lançaram uma operação especial que vai até o dia 25.