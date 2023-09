Páginas abertas para uma nova história: bem-vindo ao novo Estado de Minas

432

Estado de Minas, você entra em mais um capítulo marcante na história do grande jornal dos mineiros. Em novo formato e com projeto gráfico ainda mais moderno, o EM muda para seguir levando às mãos de sucessivas gerações a credibilidade conquistada em 95 anos de existência. Ao abrir hoje a sua edição do, você entra em mais um capítulo marcante na história do grande jornal dos mineiros. Em novo formato e com projeto gráfico ainda mais moderno, o EM muda para seguir levando às mãos de sucessivas gerações a credibilidade conquistada em 95 anos de existência.



Com a renovação inaugurada neste domingo, seu jornal cresce em conteúdo, amplia seções e traz mais colunistas, convidando a um mergulho diário na realidade de Minas, do país e do mundo. Tudo para levar para dentro da casa de cada leitor o conteúdo com a marca não apenas da informação, mas também da análise e dos comentários sobre política, economia, esportes, cultura e cidades, vistos sob a ótica dos mineiros, que sempre foi a marca do EM.



"A renovação da identidade visual do Estado de Minas traz maior dinamismo à leitura e favorece a ampliação da diversidade de conteúdo, com a abertura de um novo horizonte para a edição impressa", ressalta Carlos Marcelo, diretor de redação do Estado de Minas.



Além de reforçar a cobertura da política local e da economia mineira, com a estreia de novos colunistas, o projeto amplia o conteúdo do "Bem Viver", que agora trará diariamente reportagens apoiadas por especialistas sobre saúde e qualidade de vida. O "Divirta-se", guia de programação sobre cinema, teatro, exposições e demais atrações culturais e de lazer volta às páginas às sextas-feiras, ao lado do "Degusta". E o "Pensar", especializado em livros e ideias, será publicado aos sábados. Aos domingos, "Feminino" completa o fim de semana trazendo o requinte consagrado, com nova dinâmica para ampliar as passarelas para moda e comportamento.



No ritmo da vida que pulsa, vibra e surpreende em todas as regiões do estado, as reportagens de editoria "Gerais" ganham companhia da seção Horizontes, com foco nos monumentos, na memória e em ângulos novos e históricos da capital. Para falar de Minas não poderíamos nos esquecer das notícias de cultura, valorizada em nomes e espetáculos de todo o mundo. Espaço garantido também, claro, para os esportes, com reportagens e análises que ampliarão os olhares para muito além das fortes paixões do futebol. Mais campos para o agro, novos caminhos para veículos, espaço extra à mesa para gastronomia...



Nas próximas páginas, em formato e linguagem que dialogam também com novas plataformas de informação, o leitor navegará a partir de hoje por essas e outras novidades, em um formato mais amigável, sem abrir mão da qualidade do conteúdo construída em nove décadas e meia de história. Simples e direta, a informação ganha espaço para estar junto de você. Sem intermediários. Conectada ao presente.



"O novo design de notícias do Estado de Minas continua com o mesmo objetivo de sempre: surpreender o leitor.Agora com estilo revistado, aposta na ousadia do desenho e do conteúdo", destaca Júlio Moreira, responsável pelo design de notícias do Estado de Minas e autor do novo projeto gráfico.



Seja bem-vindo ao seu novo Estado de Minas. O jornal de todos os mineiros.