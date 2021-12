'Galera da Eletrônica' recupera, de graça, aparelhos submersos pelas águas

A 'galera da eletrônica' e mais um componente eletrônico que vai ser limpo e recuperado, de graça, em Palmópolisis (foto: Randal Reyne Divulgação )

Um grupo de técnicos em eletrônica de Palmópolis, cidade do Vale Jequitinhonha atingida pelas chuvas e pela enchente no Rio Jucuruçu, está recuperando, de graça, os aparelhos eletroeletrônicos que foram inundados nas casas ribeirinhas. O grupo, chamado 'galera da eletrônica', entrou no espírito de solidariedade, assumido por outros profissionais do município, para ajudar a quem precisa."Nem tudo está perdido", afirma Josias Almeida Brito, técnico em eletrônica e um dos integrantes do grupo. Ele disse que a sua galera recuperou fornos microondas, geladeiras, televisores, roteadores, fontes, ventiladores, misteiras, batedeiras, aparelhos de som, máquinas de lavar e outros aparelhos."Uma senhora simples, que mora na beira do rio e que havia perdido todos os móveis, estava muito triste e disse pra gente que não queria perder a sua geladeira. Nós fomos lá e recuperamos. Ela ficou emocionada e nem sabia como agradecer”, disse Josias.A emoção dessas pessoas simples de Palmópolis é o combustível que impulsiona as boas ações da 'galera da eletrônica', que orienta as pessoas que tiveram aparelhos eletroeletrônicos submersos ou arrastado pelas águas de rios e córregos, para não entrar em desespero, pensando que perdeu o seu bem.“Se o aparelho não tiver ficado ligado na tomada, debaixo d’água, dá pra recuperar”, comenta Josias. Segundo ele, uma boa limpeza nos componentes eletrônicos pode resolver o problema. Também é importante não ligar o aparelho na tomada sem fazer essa limpeza.1 – Não jogue fora o aparelho que ficou submerso nas águas;