Muro de obra desaba e mata pedreiro em Alfenas

Pedreiro morre soterrado em obra no centro de Alfenas (foto: Corpo de Bombeiros/divulgação)

Pedreiro trabalhava na obra quando foi atingido por muro vizinho (foto: Diário Independente/divulgação)

Um muro desabou e atingiu duas pessoas que estavam trabalhando em uma obra no Centro de Alfenas, no Sul de Minas, nessa quarta-feira (15/12). Um pedreiro de 53 anos ficou soterrado e morreu depois de ser resgatado em estado grave. Outro homem também foi atingido, mas recusou atendimento médico.De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas estavam trabalhando em construção no Centro da cidade, quando o muro vizinho caiu em cima dos dois pedreiros. Quando os militares chegaram ao local, José Carlos David estava soterrado com as pernas presas embaixo da terra, mas os colegas de trabalho já tinham retirado o muro de cima do tórax do pedreiro.“O mesmo se encontrava em parada cardíaca. De imediato, foram iniciados os procedimentos de massagem cardíaca e uso de aparelho desfibrilador até a chegada do Samu”, diz nota dos bombeiros.Em seguida, José Carlos foi levado em estado grave para o hospital Alzira Velano, mas segundo os bombeiros, ele morreu no local. O outro pedreiro atingido teve ferimentos leves na cabeça e recusou atendimento médico.A Defesa Civil e o engenheiro da prefeitura estiveram no local e um laudo técnico deve ser emitido nos próximos dias. Segundo a Defesa Civil, o obra foi interditada e alguns imóveis no entorno devem ser demolidos. Além disso, a empresa responsável deve apresentar um projeto de restruturação para dar continuidade aos trabalhos. A Perícia da Polícia Civil também compareceu e o caso é investigado.O corpo de José Carlos foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Alfenas e deve ser enterrado no fim da tarde da cidade. A família preferiu não dar detalhes do caso. Otentou falar com a empresa Freitas Neto, mas não teve retorno.