Previsão de chuva e calor no fim de semana em BH

Esta quinta-feira (16/12) será de pancadas de chuvas com trovoadas em todo o estado até o início da noite.

A previsão do Inmet é que as chuvas permaneçam em Minas até domingo (19/12) . Entretanto, mesmo com a umidade do tempo, as temperaturas não devem cair muito, variando entre 26°C e 28°C na capital mineira.

Na madrugada de hoje, a menor temperatura de BH foi registrada na estação meteorológica do Cercadinho, 18,5°C. A máxima subiu dois graus e deve chegar aos 28°C.

A mínima do estado foi em Monte Verde, no Sul, 17°C. A maior deve ocorrer no Vale do Jequitinhonha e em Montalvânia no Norte de Minas, 33°C.

