Em 15 dias, choveu em BH mais de 80% do total esperado para dezembro

Forte chuva nesta tarde na capital (foto: Juarez Rodrigues/EM/DA Press)



A temporada de chuvas em dezembro, em Belo Horizonte, já quase ultrapassa os níveis esperados para o mês. Em 15 dias, até as 17h desta quarta-feira (15/12), a Região Noroeste acumulou 296,4mm (83% do esperado para dezembro) e a Região Oeste somou 285,2mm (80%).



Veja o acumulado de chuvas (mm) em dezembro, por região, até as 17h desta quarta-feira (15/12)*:

Barreiro: 231,6 (65%) Centro Sul: 278,0 (78%) Leste: 248,0 (69%) Nordeste: 284,2 (79%) Noroeste: 296,4 (83%) Norte: 244,2 (68%) Oeste: 285,2 (80%) Pampulha: 266,0 (74%) Venda Nova: 270,2 (75%)



A estação convencional de Belo Horizonte, que fica no Bairro Santo Agostinho, na Região Centro-Sul, acumulou 203,8 mm entre os dias 1º e a manhã do dia 14 - total correspondente a 56,8% da média histórica para dezembro.



Ocorrêcias durante a chuva



Nesta tarde, o Ribeirão do Onça transbordou e a Defesa Civil precisou interditar a Avenida Cristiano Machado e a Via 240. O fechamento das vias durou cerca de 20 minutos até que a situação fosse controlada.









Segundo o órgão, todas as solicitações foram atendidas nesta quarta. "Grande parte dos atendimentos foram para vistorias em imóveis particulares nas regionais Noroeste, Venda Nova e Norte", informou.



A Região Noroeste foi a que acumulou maior índice de chuva nesta quarta: 41mm. Em seguinda, ficou a Centro-Sul com 29mm e a Nordeste com 22,2 mm.

Por causa do volume das chuvas previstas para os próximos dias, existe a possibilidade de risco geológico forte até domingo (19/12). A Defesa Civil recomenda atenção no grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos. Hoje, a Defesa Civil de Belo Horizonte recebeu 22 solicitações de vistorias de risco, via telefone 199 até as 17h. São elas: abatimento de piso (1); desabamento parcial de muro de arrimo (2); deslizamento de encosta (4); erosão de causa humana (1); infiltração (2); queda de material (3); trincas (9).Por causa do volume das chuvas previstas para os próximos dias, existe a possibilidade de risco geológico forte até domingo (19/12). A Defesa Civil recomenda atenção no grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.









Veja o acumulado de chuvas das 14h às 17h de hoje*:

Barreiro: 3,2 mm Centro Sul: 29,0 mm Leste: 14,2 mm Nordeste: 22,2 mm Noroeste: 41,0 mm Norte: 16,6 mm Oeste: 4,2 mm Pampulha: 13,4 mm Venda Nova: 12,2 mm

As chuvas parecem não querer dar 'trégua' aos belo-horizontinos neste fim de ano, e a previsão dos meteorologistas é que o tempo chuvoso permaneça em todo o estado, até domingo (19/12).

Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva;

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos;

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores;

Atenção especial para áreas de encostas e morros;

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199);

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil;

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

*Fonte: Defesa Civil de Belo Horizonte - Média Climatológica DEZEMBRO 358,9 mm

A Defesa Civil de Belo Horizonte alerta para pancadas de chuva de 20mm a 40mm, até as 8h desta quinta-feira (16/12) na capital mineira.Amanhã, o céu deve ficar encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas a qualquer hora. As temperaturas devem oscilar entre 19°C e 27°C, com umidade relativa do ar mínima em torno de 70% à tarde. Há possibilidade de chuva moderada a forte.Os reservatórios de água que abastecem a Região Metropolitana de Belo Horizonte estão operando com mais de 80% de sua capacidade, segundo a Copasa. O nível do Sistema Paraopeba chegou a 81,9% e o Rio das Velhas, responsável por abastecer 60% da região, se encontra com vazão de 104,4 metros cúbicos por segundo (m³/s). Na seca, a vazão do Rio da Velhas chegou a 9 m³/s.O reservatório mais cheio é o Serra Azul, com 83,8%, seguido de Vargem das Flores, com 82,4%, e Rio Manso, com 80,7 % da capacidade. A abundância de chuva é a principal responsável pelo nível dos reservatórios. Somente nos sete primeiros dias de dezembro, choveu mais de 60% do esperado para todo o mês em Belo Horizonte.Mesmo assim, o Rio das Velhas apresenta nível 28% menor que no mesmo período no ano passado. Em dezembro de 2020, o rio chegou a acumular 289,4 milímetros de chuva. Atualmente, apresenta 209,1 mm. Em outubro, o Sistema Paraopeba chegou a 68,9% da sua capacidade, o índice mais baixo desde julho de 2018, quando foi registrado 68,5%, segundo a Copasa. Em maio de 2021 as represas chegaram a registrar 100% de capacidade. (Com informações de Bel Ferraz)