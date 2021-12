Mais de 600 cidades mineiras estão sob alerta de chuva forte; veja quais

Quase todo o estado de Minas Gerais está sob alerta de fortes chuvas até esta quarta-feira (15/12). São mais de 600 cidades na lista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

BH está na lista das cidades com alerta de fortes chuvas

Segundo o meteorologista Claudemir Azevedo, do Inmet, a mudança climática também atinge outros estados. "Estamos com áreas de instabilidade se intensificando pelo Brasil central e consequentemente provocando chuvas em Minas, São Paulo, Mato Grosso, enfim, em toda a Região Centro-Oeste e parte do Sudeste", diz.