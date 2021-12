Polícias de MG e SP combatem furto de animais com operação Rei do Gado

Dois dos detidos no primeiro dia da operação Rei do Gado estão presos na Delegacia de Uberaba (foto: PCMG/Divulgação)

Com uma equipe composta por 20 policiais civis mineiros e 13 paulistas, as polícias civis de Minas Gerais e São Paulo iniciaram, nesta terça-feira (14/12), a Operação Rei do Gado, cujo objetivo é combater crimes de furto de bovinos. No primeiro dia da operação, seis suspeitos foram presos, sendo dois em Uberaba (Triângulo Mineiro), três em Franca e um em Pedregulho - estes dois últimos municípios paulistas.

Foram cumpridos mandados de prisão temporária e de busca e apreensão em três cidades do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba (Uberaba, Campo Florido e Brasília de Minas), e nas duas paulistas citadas anteriormente.

As investigações são coordenadas pela Delegacia de Repressão a Crimes Rurais em Frutal, e teve início a partir do furto de 42 bezerros em uma fazenda, em 11 de julho do ano passado, na cidade de Comendador Gomes, no Triângulo Mineiro.

Os levantamentos apontaram que a maior parte dos investigados tem participação em furtos de bovinos cometidos em Veríssimo, Passos e Campo Florido, todas cidades de Minas Gerais. Além dos seis suspeitos presos hoje, outros quatro homens são procurados.