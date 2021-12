Chuva recupera nível de reservatórios da Grande BH

Os reservatórios de água que abastecem a Região Metropolitana de Belo Horizonte estão operando com mais de 80% de sua capacidade, segundo a Copasa. O nível do Sistema Paraopeba chegou a 81,9% e o Rio das Velhas, responsável por abastecer 60% da região, se encontra com vazão de 104,4 metros cúbicos por segundo (m³/s). Na seca, a vazão do Rio da Velhas chegou a 9 m³/s.

O reservatório mais cheio é o Serra Azul, com 83,8%, seguido de Vargem das Flores, com 82,4%, e Rio Manso, com 80,7 % da capacidade.A abundância de chuva é a principal responsável pelo nível dos reservatórios. Somente nos sete primeiros dias de dezembro, choveu mais de 60% do esperado para todo o mês em Belo Horizonte. Mesmo assim, o Rio das Velhas apresenta nível 28% menor que no mesmo período no ano passado. Em dezembro de 2020, o rio chegou a acumular 289,4 milímetros de chuva. Atualmente, apresenta 209,1 mm.Em outubro, o Sistema Paraopeba chegou a 68,9% da sua capacidade, o índice mais baixo desde julho de 2018, quando foi registrado 68,5%, segundo a Copasa. Em maio de 2021 as represas chegaram a registrar 100% de capacidade.