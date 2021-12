Veja vídeo: batida de carroças tem ferido e carroceiro fujão

Situação foi flagrada por câmeras de segurança (foto: Reprodução)

Acidentes envolvendo carro e moto são frequentes nas cidades brasileiras. Porém, em Carmo do Paranaíba, no Alto Paranaíba, um fato inusitado foi registrado nesta terça-feira (14/12). Duas carroças bateram na Rua Francisco Queiroz, no Bairro Paranaíba. Um carroceiro ficou ferido e o segundo fugiu ao perceber que a polícia seria chamada. Os dois animais não se feriram.O inusitado acidente aconteceu no final da manhã. Um carroceiro de 61 anos, natural de Arapuá (MG), realizava a entrega de leite quando foi surpreendido por outra carroça desgovernada.Câmeras de segurança flagraram o acidente. Uma mulher com duas crianças estava próxima ao carroceiro quando a segunda carroça apareceu. Ao perceber o perigo, a mulher conseguiu retirar as duas meninas da rua. O carroceiro até tentou evitar a colisão, manobrando a carroça, mas não conseguiu.A carroça desgovernada bateu violentamente na traseira da outra. Com o impacto, o primeiro carroceiro, de 61 anos, caiu ao solo. Ele sofreu escoriações nos braços e foi atendido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Carmo do Paranaíba.No final da tarde, a Polícia Militar foi acionada pela vítima, a qual relatou que o outro carroceiro, de 38 anos, natural da própria cidade, discutiu com ele no local do acidente e fugiu ao perceber que a polícia seria chamada.Segundo o boletim de ocorrência, os dois animais não sofreram ferimentos. Já as carroças ficaram danificadas. Até o fechamento desta edição, o segundo carroceiro não havia sido localizado pela PM. Os vídeos do acidente viralizaram nas redes sociais.