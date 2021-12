Jovem é executado com 15 tiros em Ribeirão das Neves

Vítima chegou a ser levada à UPA Ressaca, mas a morte foi confirmada (foto: Reprodução da internet/Google Maps) A polícia está à procura do homem que executou um rapaz de 20 anos, na noite dessa terça-feira (14/12), na porta de um bar no Bairro Jardim Alvorada, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A vítima teria sido atingida por pelo menos 15 tiros.









Ele contou que só conseguiu ver que o homem saiu caminhando após o crime. O criminoso não foi reconhecido. A primeira viatura que chegou ao local levou o rapaz ferido à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Ressaca, mas a morte dele foi confirmada no local.





Havia 15 perfurações, de acordo com a perícia. Os tiros atingiram a cabeça, tórax, abdômen e braços. Estojos de munição calibre 380 foram recolhidos no local do crime. Ainda de acordo com a Polícia Militar, a vítima tinha passagens por uso de drogas, tráfico e roubo. A ocorrência foi registrada na 1ª Delegacia de Plantão de Ribeirão das Neves.