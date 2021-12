Homem escapa de atropelamento por centímetros e câmera flagra momento

Vídeo viralizou nas redes após ser publicado na terça-feira (13/12) pela página Juiz de Fora da Depressão, no Facebook (foto: Circuito interno de TV/Reprodução) Um homem de 35 anos quase atropelou um morador em situação de rua após o carro que ele conduzia capotar no Centro de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. O acidente foi flagrado por uma câmera de circuito interno de TV no último domingo (12/12), e nas imagens é possível perceber que o automóvel passa a centímetros de distância do rapaz que dormia na calçada.

“Ele desceu correndo muito. Quando chegou perto de uma banca de revista, ele freou rápido e a traseira do carro saiu da pista. Então, ele perdeu o controle [da direção], bateu no poste e capotou”, escreveu. Ao virar na via, o automóvel quase passou por cima do morador em situação de rua, que levantou assustado e saiu correndo.

Conforme o registro da ocorrência feito pela Polícia Militar, o motorista disse em depoimento que perdeu o controle da direção após ser fechado por um carro – versão que não é corroborada pelas imagens.

Com o forte impacto da colisão, o motorista apresentou sangramento na cabeça. Ele foi conduzido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Santa Casa de Misericórdia.

Ainda conforme a PM, não foi possível aplicar o teste do bafômetro devido às condições clínicas de saúde da vítima.

À reportagem, o Corpo de Bombeiros informou que, quando chegou ao local, encontrou a vítima fora do veículo, que apresentava vazamento de óleo na pista. Sem condições de circulação, o carro foi levado pelo guincho para um pátio credenciado da polícia.