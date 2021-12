Batida entre caminhão e ônibus mata duas pessoas e vídeo impressiona

Ônibus foi atingido por caminhão que tombou na pista em Campestre (foto: Reprodução/Redes sociais) Um acidente entre um caminhão e um ônibus na BR-267, no Sul de Minas, matou duas pessoas e feriu o condutor do veículo de transporte de passageiros. Imagens impactantes da batida foram compartilhadas nesta sexta-feira (10/12) e repercutiram pelas redes sociais. A batida ocorreu na quinta-feira (9/12) na altura da cidade de Campestre.

Com o impacto, o caminhão é jogado para o acostamento à beira de um barranco na rodovia.

Atenção! As imagens a seguir podem ser perturbadoras para algumas pessoas:

A Perícia da Polícia Civil esteve no local, mas, até a publicação desta reportagem, os detalhes de como tudo aconteceu não havia sido divulgado. Ainda não se sabe o motivo pelo qual o motorista do caminhão perdeu o controle e tombou o veículo pesado na pista.

De acordo com o registro das autoridades, as duas pessoas que morreram no local do acidente são Daniel Azevedo, de 45 anos, e Luiz Otávio Santana dos Santos, de 22. Eles estavam no caminhão.

Caminhão foi arremessado para um barranco às margens da rodovia (foto: Reprodução/Redes sociais)

Daniel era natural de Goiânia, mas morava em Poços de Caldas. O homem era empresário e deixou um filho de quatro anos. Luiz Otávio também era natural da cidade mineira e trabalhava como auxiliar de produção. Os corpos dos dois foram enterrados no Cemitério da Saudade, em Poços de Caldas, na tarde de hoje.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, o motorista do ônibus, que seguia de Belo Horizonte para Poços de Caldas, foi socorrido com ferimentos leves e os passageiros não precisaram de atendimento médico.