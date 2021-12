Cidade quer proibir venda de carne de cachorro e gato

Barraca vende carne de cachorro no Vietnã (foto: Nhac NGUYEN / AFP)

Uma cidade turística do Vietnã se comprometeu a proibir a venda de carne de cachorro e gato, anunciaram as autoridades nesta sexta-feira (10/12), o primeiro caso em um país onde alguns consideram estes animais um manjar.No Vietnã - segundo maior consumidor de cachorros do mundo, atrás apenas da China - são consumidos a cada ano cinco milhões destes animais, cuja carne, segundo alguns, afasta o azar.As autoridades de Hoi An, um histórico porto comercial e patrimônio mundial da Unesco, assinaram um acordo com o grupo de defesa dos direitos dos animais 'Four Paws International' para proibir a venda e o consumo de carne de cachorro e gato."Queremos ajudar a promover o bem-estar animal com a erradicação da raiva, acabando com o comércio de carne de cachorro e gato e transformando a cidade em um destino importante para o turismo", afirmou o vice-prefeito Nguyen The Hung.Julie Sanders, da Four Paws International, afirmou que este é um momento crucial que estabelecerá um exemplo para outras cidades do Vietnã.Uma pesquisa nacional encomendada por este grupo de defesa dos direitos dos animais mostrou que apenas 6,3% dos 600 vietnamitas entrevistados consumiam a carne destes animais e que 88% apoiavam a proibição.Esta tradição está em declínio devido ao aumento da renda, que favorece a adoção de cães e gatos como animais de estimação, mas a carne de cachorro ainda é encontrada com facilidade em Hanói."Não acredito que ninguém deveria proibir o consumo de carne de cachorro. É nossa cultura", disse à AFP Phan Van Cuong, morador de Hanói.Em 2018, as autoridades da cidade estimularam os moradores a parar de consumir esta carne porque prejudicava a reputação da localidade e capital e havia temores de que poderia causar infecções de raiva.