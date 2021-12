Debaixo d'água, cidade mineira contabiliza desalojados e decreta calamidade

As águas do Rio Jucuruçu chegaram na área central de Palmópolis deixando mais de 150 famílias desalojadas (foto: Reprodução/Redes Sociais) As fortes chuvas que atingem o Vale do Jequitinhonha e o sul da Bahia fizeram o Rio Jucuruçu transbordar e deixar mais de 150 famílias desalojadas em Palmópolis, município mineiro com menos de 7 mil habitantes que faz limite com Jucuruçu, na Bahia. A situação é tão preocupante que a prefeitura anunciou nesta quinta-feira (9/12) que decretou estado de calamidade pública.

O número de famílias desalojadas pode ser muito maior que as 150 estimadas pela administração local. A secretária municipal de Administração de Palmópolis, Geisa Silva, disse que há pelo menos 2 mil habitantes no distrito de Dois de Abril e no povoado de Jeribá. As duas localidades estão isoladas da sede e incomunicáveis.

A secretária disse que não tem mais nenhuma informação sobre a população de Dois de Abril e Jeribá, e ressalta que a situação é preocupante porque muitas famílias podem estar com as casas submersas pelo Rio Jucuruçu. “Tivemos a informação de que a Cemig enviaria um helicóptero para chegar a essas comunidades, mas estamos aguardando confirmação”, disse.

Sem recursos para atender os desalojados, a Secretaria Municipal de Assistência Social de Palmópolis iniciou uma campanha nas redes sociais pedindo ajuda dos mineiros de todas as cidades de Minas. Mantimentos e roupas podem ser doados para as pessoas que tiveram as casas tomadas pela água. O telefone para doações é (33) 3744.9575.