Vídeo: Córrego do Padre carrega aterro e interdita mais uma vez a BR-367

As águas do Córrego do Padre levaram o aterro sobre a BR-367 na altura do km 03 (foto: Reprodução/Redes Sociais) O tráfego na BR-367, entre Almenara e Jacinto, na região do Alto Jequitinhonha, foi interrompido mais uma vez na manhã desta quinta-feira (9/12). Devido às fortes na região, o Córrego do Padre transbordou e levou completamente o aterro que foi feito pelo DNIT na semana passada, sobre o seu leito.

Há outro ponto de interdição na BR-367, no km 47, em Jacinto. As rotas alternativas sugeridas nas redes sociais pelos moradores das cidades mineiras que estão isoladas, usando estradas vicinais de Santo Antônio do Jacinto, Guaratinga e Itabela, estão sendo descartadas por muitos, que preferem esperar o tempo firmar.



Dnit alerta para os locais de interrupção na 367 e na 116

O Dnit emitiu nota em que alerta para as interrupções de trechos provocadas pelas fortes chuvas. "As fortes chuvas que atingem a região do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, provocaram uma série de ocorrências ao longo da BR-367/MG e da BR-116/MG, na manhã desta quinta-feira (9), levando a interrupção do tráfego em alguns pontos. As equipes do Dnit estão monitorando as rodovias e atuando para restabelecimento da trafegabilidade", diz o órgão.

O texto informa que, em Salto da Divisa, a BR-367/MG está totalmente interditada na altura do km 3 devido ao rompimento do corpo do aterro, no Córrego do Padre. Pelo mesmo motivo, a rodovia também está totalmente interditada na altura do Km 47, no Córrego Enxadinha, município de Jacinto.

"Já na BR-116/MG houve queda de barreiras nos quilômetros 155, 166 e 173, entre os municípios de Pontos dos Volantes e Padre Paraíso. A rodovia está parcialmente interditada nesses pontos. O Dnit recomenda atenção por parte dos motoristas uma vez que as chuvas devem continuar na região", diz a nota.