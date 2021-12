Desabamento de casa mata criança de 2 anos na cidade de Pescador

A casa onde morava o garotinho Enzo e sua família atingido pelo deslizamento de terra e ficou bastante destruida (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Uma criança de 2 anos morreu, na madrugada desta quinta-feira (9/12), com o desabamento da casa onde ela morava com a mãe, de 35, e uma irmã, de 13. A casa desabou depois de ser atingida por um deslizamento de terra, em Pescador, no Vale do Rio Doce.

Enzo Rafael Rodrigues, a criança que morreu com o desabamento, estava dormindo no momento do acidente. A forte chuva registrada na madrugada provocou deslizamento do barranco. A mãe e a irmã de Enzo conseguiram sair de casa rapidamente. Desesperadas, elas tentaram salvar o garoto, com a ajuda de vizinhos.

A procura pela criança em meio aos escombros foi demorada e seu corpo foi encontrado depois de muito trabalho de remoção de tijolos, telhas e móveis. Os peritos da Polícia Civil estiveram no local e depois de realizar os trabalhos periciais, liberaram o corpo do garoto, levado por um carro de uma funerária para o Instituto Médico Legal de Teófilo Otoni, distante 82 quilômetros de Pescador.

A mãe e a irmã de Enzo foram levadas para a UPA de Teófilo Otoni. Segundo informou a Polícia Militar, a mãe do garotinho estava com um corte na testa e sua filha reclamava de fortes dores no braço.

Os policiais que estiveram no local do desabamento relataram no boletim de ocorrência que todos os móveis e eletrodomésticos da casa, como geladeira, fogão, tanquinho, camas de casal e solteiro com seus respectivos colchões, armário de cozinha, guarda-roupas, rack e televisor foram danificados e completamente tomados pela lama.