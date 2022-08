Funcionários da Cemig e empresários são investigados por fraude

Fraudes aconteciam desde a fase de licitação até a execução dos contratos com a Cemig. Imagem mostra materiais recolhidos em mandado de busca e apreensão (foto: MPMG/Divulgação)

Empregados públicos da Companhia de Energia de Minas Gerais (Cemig) e empresários, que eram fornecedores da empresa, são investigados por fraude nos contratos com a companhia. Na manhã desta terça-feira (30/8), o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) cumpriu nove mandados de busca e apreensão contra os envolvidos.Na prática, os funcionários da Cemig favoreciam empresários do ramo de produção e revenda de cabos condutores e outros materiais elétricos no processo de licitação e execução de contratos com a companhia. Segundo as investigações da "Operação Mau Contato", o esquema acontecia há quase dois anos.Além de prejuízos financeiros, a investigação também constatou que o material fornecido pelos empresários apresentava riscos à qualidade, desempenho e segurança da prestação de serviços e dos usuários. O Ministério Público requereu que sejam bloqueados e decretados indisponíveis mais de R$ 132 milhões das contas dos acusados.Os mandados de busca e apreensão cumpridos nesta terça-feira (30/8) também irão apurar a ocorrência de outros crimes contra a administração pública e financeiros. A investigação foi instaurada após término de apuração interna da própria Cemig, concluída no fim de 2020. Na época, dirigentes e empregados da companhia foram afastados e contratos com fornecedores foram rescindidos, parte deles, agora, alvos da investigação conduzida pelo MPMG.A operação foi realizada em conjunto com o Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP), com as polícias civis de Minas Gerais e de São Paulo e com a Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais.