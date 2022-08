Ventos de 90 km/h fazem sensação térmica chegar a -20,3°C em BH

Ventos de 90km/h derrubam temperaturas na capital. (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

Devido a chegada da frente fria, ventos de 90 km/h derrubam a temperatura em Belo Horizonte nesta terça-feira (30/8). A sensação térmica também despencou, chegando a -20,3°C às 6h.



A mínima registrada hoje na Estação Cercadinho (Buritis, Belvedere e Mangabeiras) foi de 9,3°C, e a máxima também caiu, chegando a 22°C. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O céu irá de claro a parcialmente nublado durante o dia, há previsão de mais ventania mas não de chuva.

Minas Gerais também registrou temperaturas mais baixas na madrugada. Maria da Fé, no Sul do estado, chegou a 4,3°C nesta manhã. A temperatura máxima em Minas será de 32°C no Triângulo Mineiro. Não há previsão de chuva para o estado também.

A umidade relativa do ar continua baixa em Minas Gerais, de acordo com o Inmet, não deve passar de 35% em todo o estado.

*estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen