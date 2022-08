BH amanhece novamente com sensação térmica negativa: -4°C

O frio continua na capital, com céu claro a parcialmente nublado. (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Belo Horizonte amanheceu mais uma vez com sensação térmica negativanesta quarta-feira (24). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), às 6h a sensação era de -4°C na estação Cercadinho, no Bairro Buritis, Região Oeste da captal.esar das madrugadas e manhãs frias, a capital terá céu claro ao longo de todo o dia. A temperatura mínima oficial foi de 11,9°C, registrada na Estação Pampulha. A máxima deve chegar aos 26°C.

Mínimas e máximas em MG

Ainda segundo o Inmet, não há previsão de chuva para BH, mas no Vale do Jequitinhonha, há chance de chuva fraca no final da tarde.

Maria da Fé, no Sul de Minas, registrou a teperatura mais fria do estado nesta quarta-fira: 5,4°C durante a madrugada. A temperatura máxima em Minas deve chegar aos 33°C, em cidades da Região do Triângulo Mineiro.



Nas regiões Norte e Noroeste, a previsão é de baixa umidade do ar. Os índices podem chegar aos 30%, durante o período da tarde.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais