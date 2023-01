Plataforma mineira ajuda a encontrar pets perdidos

Com perfis para tutores, protetores e ONGs, plataforma promete facilitar encontro de animais perdidos e a adoção de pets (foto: ILY/Divulgação) Quem navega nas redes sociais, com certeza já se deparou com pedidos de ajuda relacionados a animais perdidos. Para auxiliar nas buscas, desenvolvedores de Belo Horizonte lançaram neste mês a plataforma “I Love You, Pet ’ (ILY), uma rede de comunicação que pretende unir os bichinhos e seus tutores à comunidade em uma iniciativa totalmente gratuita.









Já os protetores, ao criar um perfil, cadastram o CEP da região em que moram ou trabalham para serem notificados quando um pet estiver perdido nas proximidades. Para facilitar o encontro, o protetor recebe uma descrição do animal e os dados de contato do tutor.





O perfil dos tutores e protetores é validado por número de WhatsApp, uma maneira, segundo o idealizador do projeto, Tiago Braga, de evitar fraudes e perfis falsos que podem sacanear o projeto. Os alertas de pets perdidos também são enviados pelo aplicativo de mensagens. O ILY reforça que nenhum dado pessoal é compartilhado entre os cadastrados







Tiago ainda destaca a importância pontual do projeto para as pessoas e para as cidades. “Vira e mexe a gente encontra nas redes sociais uns 5 a 10 pets perdidos por dia. No decorrer do tempo isso vira problema municipal, de animais em situação de rua. Então vamos ajudar o pet a encontrar a sua família o mais rápido possivel”, comentou.

Integração com ONGs

A plataforma também vai contar com perfis para ONGs, sendo um espaço que serve como “vitrine” para a adoção de animais. Dentro do ILY a organização pode criar um perfil e cadastrar todos os pets disponíveis, uma vez que eles forem adotados, o perfil é transferido para o novo tutor que vai receber todo o histórico do bichinho.

Segundo dados do Instituto Pet Brasil (IPB), 4 milhões de animais em situação de rua recebem assistência de ONGs ou protetores privados. Tiago observa que a comunicação dessas organizações é muito descentralizada, com informações sobre adoção e ajuda de custo em diversas redes sociais, geralmente sem um site.





“O ILY vai ser essa plataforma gratuita para as ONGs, onde ela pode divulgar seu perfil, prestar contas e ter os pets listados para adoção. Uma vez que alguém queira adotar um pet, ela já tem um vínculo e sabe quem é aquela pessoa”, explicou Tiago Braga.

Manutenção da plataforma

A “I Love You, Pet” é uma iniciativa desenvolvida pela desenvolvedora mineira de sites e aplicativos, Physis, empresa em que Tiago é sócio. O projeto era um desejo antigo do idealizador, que também é tutor de dois pugs, o Boris, de oito anos, e a Margot, de seis.

“Eu tenho pet e acompanho esse mundo, então era uma necessidade de ajudar a galera que tem o pet perdido. No final de 2022 eu comecei a desenvolver e hoje conto com a ajuda da minha empresa, com o tempo e a expertise”, completou Tiago.





Atualmente, a plataforma é mantida com recursos próprios e doações. Para se cadastrar, basta acessar o site ily.pet e seguir os passos indicados. Quem tem interesse em apoiar o projeto e conhecer mais, pode entrar em contato através do e-mail contato@ily.pet ou no instagram @ily.pet



*Estagiário sob supervisão de