Hospital Veterinário 24 horas será inaugurado na Pampulha

AMÊ Hospital Veterinário atenderá 35 especialidades em seu centro integrado (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) Os milhares de tutores de pet de Belo Horizonte terão uma nova opção para cuidar dos problemas de saúde que possam vir a acometer seus bichinhos. Nesta terça-feira (10/1) será inaugurado no bairro Santa Amélia, na Região da Pampulha, o AMÊ Hospital Veterinário, uma unidade de alta complexidade que irá funcionar 24 horas por dia, contando com atendimentos de urgência e emergência para diversas especialidades, além de consultas agendadas.









“A gente sempre viu essa dificuldade em achar especializações, às vezes tendo que levar o animal até o centro da cidade. Fizemos um estudo de mercado na região e vimos que estava faltando e esse será um diferencial da unidade. Além de ser um Hospital Veterinário 24 horas a gente tem um centro de especialidades”, ressalta Maria.





Hospital supre demanda da região ao atender 24 horas e com diversas especialidades. Na foto a recepção do AMÊ (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) A empresária ainda conta que o local onde o Hospital foi instalado, antes servia como uma residência que passou por uma reforma completa e uma ampliação, sendo necessário o emprego de mais de R$ 3 milhões em recursos para a adequação da estrutura.





Para o atendimento diário ininterrupto ser completo a médica veterinária e diretora clínica do hospital, Patrícia Xavier, exalta a integração com diversas especialidades como clínica médica, diagnóstico por imagem cirurgia geral, fisioterapia e etc.

“Quem normalmente procura o atendimento 24 horas é porque precisa de ajuda em uma emergência. Vamos conseguir receber o paciente e atendê-lo de forma eficaz, com todos os exames disponíveis para o diagnóstico e tratamento desse animal, principalmente no período noturno”, destaca Patrícia.

Amor animal

Hospital irá oferecer atendimentos de urgência e emergência. Na foto a sala de cirurgia do AMÊ (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) Amigas e sócias, a empresária Maria e a veterinária Patrícia possuem uma relação de parceria que já dura anos. As duas trabalharam no XB Kennel, um canil para American Bully que possui mais de 80 cachorros da raça, e também fica na região da Pampulha.





Responsável pela parte reprodutiva do canil, Patrícia, especialista na área de reprodução canina e felina, conta que foi lá que surgiu a ideia de montar um Hospital Veterinário. “Surgiu essa ideia da gente fazer alguma coisa junto e conciliar a ideia de querer ter um hospital legal, com uma medicina veterinária de qualidade e uma estrutura melhor para atender as pessoas”, conta a Diretora Clínica, que também irá atender no ambulatório de reprodução do AMÊ.

Leia: BH tem primeiro parque com espaço exclusivo para pets

Patrícia é tutora de 13 cães, sendo que a maioria deles vieram do seu antigo trabalho com um grupo que resgata bulldogs em situação de vulnerabilidade na capital mineira, além de outros sete gatos. “Não tinham com quem ficar, aí a gente leva pra casa, cuida e acaba se apaixonando”, disse.





Para as sócias Maria e Patrícia, missão do hospital é trazer uma medicina veterinária de qualidade. Na foto a sala de internação do AMÊ (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) Para ambas as sócias, o amor pelos animais provém do ambiente familiar e o contato com os bichinhos de estimação desde criança. Hoje com 37 anos, Maria conta que na infância já chegou a ter 47 gatos e que sempre foi apaixonada por qualquer tipo de animal. Atualmente a empresária tem cinco cachorros, mas afirma que se pudesse, teria outros 50.





“Sou apaixonada por animais e quando a gente faz o que ama, não é nem trabalho. É amor em forma de cuidado. Eu sempre tive uma relação próxima com animais a vida inteira, sempre fui apaixonada e sempre procurei o melhor para eles”, afirma Maria Emília Ribeiro.

Atendimento

Funcionando com atendimentos de urgência e emergência, o AMÊ também realizará consultas ambulatoriais por ordem de chegada ou pré-agendadas no número (31) 2111-9200 - que também funciona como whatsapp.





De acordo com as sócias Maria e Patrícia, o AMÊ irá contar com um efetivo de aproximadamente 50 colaboradores, para tratar animais domésticos, silvestres e não convencionais em 35 especialidades. Na unidade os tutores irão encontrar atendimento em:

Anestesiologia

Cardiologia

Cirurgia Geral

Clínica Médica

Controle de dor

Comportamento Animal

Dermatologia

Diagnóstico por Imagem

Endocrinologia

Fisioterapia

Gastroenterologia

Geriatria

Hematologia e Hemoterapia

Homeopatia

Infectologia

Medicina Felina, Intensiva e Integrativa

Nefrologia

Neonatologia

Neurologia

Nutrologia

Obstetrícia

Odontologia

Oftalmologia

Oncologia

Ortopedia e Traumatologia

Patologia Clínica

Pediatria

Pneumologia

Radiologia

Reabilitação Animal

Reprodução

*Estagiário sob supervisão de