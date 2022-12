BH tem primeiro parque com espaço exclusivo para pets

Primeira área exclusiva para pets em parque de BH foi instalada no Bairro Silveira, Região Nordeste de BH (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) A oferta de passeios com cães e gatos passa a ser ampliada em Belo Horizonte. A cidade acaba de ganhar o primeiro parque com área específica para pets. Intitulado “ParCão”, o espaço funciona no Parque Orlando de Carvalho Silveira, no Bairro Silveira, Região Nordeste da capital, que acaba de passar por uma reforma.









Além de Espaço Pet inédito, o parque Orlando de Carvalho Silveira passou por reforma e recebeu a instalação de novos aparelho de ginástica (foto: Jair Amaral/EM/DAPress) O parque também agrada aos donos dos animais, ou tutores, pois contam com a presença de novos equipamentos de ginástica e parquinho para crianças. Melhorias em acessibilidade foram inseridas, com a implementação de sinalização em braille e aparelhos para cadeirantes.





O aposentado João José Reis, de 74 anos, frequenta assiduamente o parque. Para ele, trata-se de um local especial. “Minhas caminhadas diárias serão melhores. As crianças vão brincar com mais segurança”, avalia. Canteiros enfeitados com rosas também são alvo de elogios do frequentador. “Esperamos que tenha manutenção, vigilância e segurança”, conclui.





Parque tem paisagismo com rosas (foto: Jair Amaral/EM/DA.Press) Já a dona de casa Mirian Fortuna, de 56 anos, demonstrava ansiedade pela reabertura do parque, que estava fechado desde abril deste ano. O local é utilizado por ela para passeio diário com seus cachorros. “O fechamento dificultou minha rotina”, reclama.





Acessibilidade





Entre os reparos feitos no Parque Orlando de Carvalho Silveira, destaque para a instalação de itens que melhoram a acessibilidade, como superfícies texturizadas que possibilitam direcionar pessoas com deficiência visual. Mensagens em braille para orientação no local estão em fase de implementação.





Mais locais para pets

Outros parques da cidade devem ganhar também áreas dedicadas ao lazer dos pets. Ao menos é a promessa de Sérgio Augusto Domingues, presidente da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica.





De acordo com ele, o próximo a receber a área para cães será o Parque Rosinha Cadar, no Bairro Santo Agostinho, na região Centro-Sul da capital. “A inauguração deve ocorrer até o final deste mês”, disse o gestor.