Funcionário é indenizado após ser chamado de frouxo pela chefe

Indenização por danos morais foi fixada em R$ 5 mil pela Justiça do Trabalho (foto: Foto: Jorge Gontijo/EM/D.A Press)

Um trabalhador que sofreu assédio moral e agressão física em um comércio varejista será indenizado por danos morais. O Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais (TRT-MG) determinou o pagamento de R$ 5 mil pelo crime, que aconteceu em Coronel Fabriciano, na Região do Vale do Aço, em Minas Gerais.