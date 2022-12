CBTU vai à Justiça para suspender paralisação do metrô de BH

CBTU entra com pedido no TRT-MG para manter serviço do metrô de BH nesta quarta-feira, dia para oqual Sindimetro prepara uma paralisação total (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

A Companhia de Trens Urbanos de Minas Gerais (CBTU-MG) solicitará na Justiça o funcionamento do metrô em Belo Horizonte nesta quarta-feira (14/12) e, consequentemente, a suspensão da greve prevista pelo Sindicato dos Metroviários de Minas Gerais (Sindimetro).Por meio de nota, a CBTU confirmou ter sido notificada pelo sindicato na tarde desta terça-feira (13/12) e que ingressará com processo no Tribunal Regional do Trabalho para garantir a manutenção do serviço de transporte em BH.Há meses o metrô de BH passa por um imbróglio envolvendo os rumos de sua privatização. Enquanto o governo estadual defende o repasse da operação à iniciativa privada, funcionários protestam pela manutenção de seus direitos trabalhistas.