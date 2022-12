Greve total do metrô de Belo Horizonte terá início nesta quarta-feira

Atividades do metrô de BH serão interrompidas a partir da próxima quarta-feira (14/12) (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) O Sindicato dos Empregados em Transportes Metroviários e Conexos de Minas Gerais (Sindimetro) informou nesta segunda-feira (12/12) que as atividades do metrô de Belo Horizonte serão paralisadas totalmente – e por tempo indeterminado – a partir da próxima quarta (14/12).

O edital rejeitado pelos metroviários também prevê a privatização da CBTU no estado. O investimento projetado, ao logo de 30 anos de concessão, é de R$ 3,7 bilhões. Deste montante, R$ 3,2 bilhões vêm dos cofres públicos, sendo R$ 2,8 bilhões de aporte da União e R$ 440 milhões do estado. O restante fica a cargo da empresa vencedora da licitação.

Com isso, a categoria questiona o preço fixado pelo governo no lance inicial em R$ 19,3 milhões. “Além das 35 composições, nós temos 19 estações, quatro subestações de energia, 29 quilômetros de leito ferroviário e as edificações ao longo do trecho. A CBTU está sendo oferecida a preço de banana”, avalia Daniel.

Concessão do metrô





Governo de Minas discute remanejamento de funcionários do metrô de BH O edital para a concessão do Metrô da Região Metropolitana de Belo Horizonte (Metrô-BH) foi publicado no dia 23 de setembro pelo Governo de Minas Gerais. O leilão está previsto para ocorrer em 22 de dezembro, na B3, em São Paulo.

A vencedora do leilão será responsável pela gestão, operação e manutenção da rede, incluindo a Linha 1 (Novo Eldorado-Vilarinho) e Linha 2 (Nova Suíça-Barreiro). A rede de transporte metroviário em Minas Gerais, atualmente, atende a capital mineira e Contagem, compreendendo 19 estações e 28,1 km de extensão.

De acordo com o governo do Estado, o objetivo é que, com a concessão, sejam feitas a requalificação e a ampliação da linha existente em mais uma estação (Novo Eldorado, em Contagem), além da construção da Linha 2, que já havia começado em 2004, mas foi paralisada. Ao todo, serão sete novas estações e 10,5 km de extensão.

A previsão é que as novas estações sejam inauguradas a partir de dezembro de 2026 e que todas estejam operacionais em 2028.