Verba do MEC é insuficiente para despesas básicas de Federal de Uberlândia

UFU ainda aguarda valores bloqueados no início de dezembro (foto: Divulgação/Dirco/Milton Santos) A Universidade Federal de Uberlândia (UFU) recebeu do Ministério da Educação (MEC) valores para o pagamento de auxílios estudantis que deviam ter sido transferidos no início de dezembro. O montante, porém, não cobre despesas básicas de serviços prestados à instituição e que chegam a R$ 2,8 milhões.





A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) informou que o pagamento das bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado referentes a dezembro de 2022 será feito aos pesquisadores com conta no Banco do Brasil até esta segunda, e aos demais, até terça.

“A UFU, que tem 679 bolsistas de pós-graduação, não pode confirmar se todos os pagamentos estão ocorrendo, pois eles são feitos diretamente nas contas dos pesquisadores, mas alguns desses bolsistas já nos informaram que receberam a bolsa de dezembro hoje, 12 de dezembro”, diz o comunicado da universidade.

Despesas





No entanto, a UFU continua no vermelho, segundo informou a instituição federal. A universidade não tem disponibilidade financeira para pagar as despesas básicas, em função do bloqueio de recursos discricionários.

Na semana passada, a reitoria da UFU, em entrevista coletiva, afirmou ter sido surpreendida com mais um bloqueio de valores no início de dezembro, o que impediria não só o pagamento de auxílios estudantis como também de honrar com contratos de alimentação, segurança, limpeza e transporte.