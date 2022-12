Homem é morto a facadas por adolescente durante cavalgada em Minas

Um homem foi morto por um adolescente de 16 anos durante uma cavalgada no município de Nova Ponte, no Triângulo Mineiro, nesse fim de semana. O suspeito e o pai dele fugiram e são procurados pela polícia. O motivo do assassinato não foi determinado.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima, de 24 anos, participava do encontro de cavaleiros no Distrito Industrial de Nova Ponte, quando discutiu com o homem e o filho dele. Os três chegaram a trocar agressões, segundo relatos de testemunhas, mas o adolescente atacou a vítima com uma faca.