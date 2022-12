Decretada prisão preventiva de homem que matou ex-companheira com 8 facadas

Crime aconteceu no Bairro Alterosa, em Montes Claros (foto: Luiz Ribeiro/DA Press) A Justiça decretou a prisão preventiva do representante comercial Carlos Wanaick Jesus Rocha, pela morte da ex-companheira dele, a vendedora Thais Santos Oliveira, de 29 anos. Ela foi morta com oito facadas na frente dos filhos.

O feminicídio aconteceu na tarde da última sexta-feira (2/12), no Bairro Alterosa, em Montes Claros (413,4 mil habitantes), no Norte de Minas, e chocou a população. O corpo de Thais foi sepultado na tarde de sábado (3/12) em clima de comoção e revolta, no Cemitério do Bonfim, na cidade do Norte do estado.









Feminicídio Segundo o boletim de ocorrência da PM, logo depois da prisão, Carlos Wanaick confessou o assassinato. Mas, nesta segunda-feira (5/12), o delegado de Homicídios de Montes Claros, Bruno Rezende, responsável pelo inquérito, informou que, ao ser interrogado na delegacia, o suspeito usou o direito de se manter em silêncio e não respondeu às perguntas.

Com base nas provas levantadas. ele foi autuado por feminicídio consumado. O representante comercial teve a prisão preventiva decretada pela Justiça e encontra-se recolhido no Presídio Regional de Montes Claros.

O delegado Bruno Rezende disse ainda que o mesmo homem tem um histórico de agressões contra outras ex-companheiras, o que ainda está sendo investigado. O inquérito deverá ser concluído dentro dos próximos dez dias.

De acordo com os registros da Polícia Militar, em agosto deste ano, uma equipe policial de prevenção à violência doméstica foi acionada e compareceu à residência de Thais, por causa de ameaça do ex-companheiro, sendo que ele já tinha passagens nos meios policiais por ameaças e envolvimento com o tráfico de drogas.

Ainda conforme informações da PM, após uma suposta ameaça a Thais, em outubro, o suspeito chegou a preso com base na Lei Maria da Penha. Porém, ele foi liberado depois de uma audiência de custódia, sem o pagamento de fiança.

As investigações apontam que, mesmo com o casal separado, Carlos estava monitorando a vida da ex-companheira, o que configura o crime de stalking.

Na última sexta-feira, de acordo com boletim de ocorrência da Polícia Militar, o representante comercial, após suspeitar que a ex-companheira estava mantendo um relacionamento com outro homem, foi até a casa dela e pulou o muro. Na cozinha, no segundo pavimento da residência, o casal teve uma discussão, e o homem se apoderou de uma faca peixeira e desferiu oito golpes em Thais.

De acordo com testemunhas, a mulher foi esfaqueada e morreu na frente dos filhos, uma menina de, 8 anos, e um menino, de 5. A garota é fruto de outro relacionamento da vítima, antes de ter conhecido Carlos.

O comandante da 11ª Região da Policia Militar (RPM) de Montes Claros, coronel Gildásio Rômulo Gonçalves, confirmou que o caso repercutiu muito na cidade e lamentou o femicídio.

“A morte de qualquer mulher nessa circunstância choca, sim, a comunidade. Estamos trabalhando para melhorar ainda mais o serviço integrado que prestamos para a proteção das mulheres. Infelizmente, ainda há homens que se sentem donos de suas esposas e namoradas”, declarou Gildásio Rômulo.

"É necessário que toda a sociedade se esforce para reversão dessa subcultura machista que vitima muitas mulheres", completou o comandante da 11ª RPM.