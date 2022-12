Feminicídio: homem é suspeito de matar companheira com oito facadas

Thaís foi morta a facadas na tarde de sexta-feira dentro de casa (foto: Reprodução Redes sociais)

Uma mulher, Thais Santos de Oliveira, de 29 anos, foi morta com oito facadas nessa sexta-feira (2/12) em Montes Claros, no Norte de Minas. O principal suspeito é o companheiro da vítima, preso em flagrante, Carlos Wainack Jesus Rocha, de 26 anos.





No dia 22 do mês passado, a vítima havia acionado a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e feito um boletim de ocorrência após ter sofrido ameaças de morte por parte de Carlos. Ela ainda registrou que era agredida física e psicologicamente pelo companheiro, que sempre demonstrava ciúmes excessivos. Onze dias depois Thais foi morta. Segundo a PMMG, o suspeito invadiu a casa da vítima pulando o muro; depois, discutiu com ela e desferiu as facadas.