Como a pornografia distorce o sexo e incita violência contra mulheres

Referência distorcida

Consumirpode até parecer um gesto inofensivo, só para entretenimento e prazer. Mas o consumidor desses conteúdos acaba contribuindo com uma indústria bilionária, que lucra com a exploração do papel da mulher e transmite a ideia de que aquilo é sexo. Ouvimos especialistas para entender como todos são afetados pelo pornô, vendou ou não esses conteúdos, e os reflexos desse hábito na sociedade, como acontra asNo Brasil, 22 milhões de pessoas assumem consumir pornografia: 76% delas são homens e 24% mulheres. A maior parte desse público, 58%, é composta por jovens abaixo dos 35 anos. Os números foram divulgados pelo site Sexy Hot. O Pornhub é o site mais acessado no mundo. E durante a pandemia, as visualizações de filmes pornôs dispararam.Na primeira quinzena de março, mês que marcou o início do isolamento social em várias cidades brasileiras, o número de pessoas que viram vídeos no Pornhub subiu 13% em relação ao começo de fevereiro. A média diária de acessos no Brasil aumentou desde então e, até meados de julho, o uso apenas desse site de pornografia já havia crescido quase 40%. A taxa de crescimento varia conforme o país, em maior ou menor escala, mas o aumento do consumo de pornografia foi geral.Com conteúdos de fácil acesso pela internet e a falta de políticas públicas de educação sexual, a pornografia tem se tornado referência do que é sexo para crianças e adolescentes. O cenário é tão grave que alguns estados norte-americanos passaram a considerar a pornografia como uma questão de saúde pública. O País de Gales determinou que a educação sexual será disciplina obrigatória no currículo escolar a partir de 2022.

Reforço de padrões de beleza

A mulher objeto

"Sempre que me perguntam sobre essa possibilidade de se empoderar através da nudez eu percebo quanto o feminismo e o próprio termo empoderamento foram deslocados do seu caráter político e coletivo" Gail Dines, escritora e pesquisadora inglesa autora de Pornland: como a pornografia sequestrou nossa sexualidade



Sexo performático

Sem consentimento

Os bastidores do pornô

“A pornografia afeta o sexo em tudo. Eu sempre começo falando quando falamos que a indústria da moda, influencia a nossa roupa. Todo mundo concorda. Quando falo que a indústria do sexo influencia no nosso sexo, as pessoas falam 'não'. Mas, os nossos padrões - o que é legal ou não no sexo foram moldados pela indústria pornográfica e uma sociedade pontificada que vivemos”, afirma Izabella Forzani, advogada e administradora da página Recuse a Clicar , que tem como objetivo conscientizar sobre os efeitos da pornografia.A pornografia reforça padrões irreais de beleza : jovem, sem pelos, branca, magra, genitália rosada, seios grandes, ou seja, todas as simetrias estéticas que o público masculino deseja. “A pornografia não inventou, mas os reforça padrões de beleza a todo o tempo. E as pessoas que acabam saindo desse padrão acabam tendo a autoestima muito afetada se vende que aquele tipo de corpo é o corpo atraente. Quando você foge disso, é como se você sentisse que não fosse digno do outro te dar prazer”, diz Izabella Forzani. Para além disso, tudo é exótico e fetiche. Nesta lista estão as mulheres negras, gordas, asiáticas, lésbicas e por aí vai.Para os homens, a figura que representa masculinidade nas imagens também pode ser bem prejudicial: “A pornografia também trás um o padrão do corpo masculino irreal. O pênis de um homem pode ser problemático para eles. Homem que não inicia a vida sexual ativa por vergonha do pênis porque o pênis não corresponde ao que ele vê”, comenta.Outro efeito devastador da pornografia é como ela objetifica a mulher. No roteiro de um filme pornô, a mulher na maioria absoluta dos casos só existe para dar prazer ao homem. É submissa, tem seus desejos ignorados, é violentada e infantilizada. Na lógica da educação sexual às avessas, a mulher também pode aprender com a pornografia a reproduzir performances e, muitas vezes, a fingir prazer dentro desse cenário violento. E nesse jogo de encenação, a mulher incorpora o papel de ser um objeto.“Nós mulheres não aprendemos a desejar. Aprendemos a nos tornar desejáveis. E a gente sente prazer não pelo desejo que a gente tem pelo homem. Mas, pelo desejo que estamos provocando nele. Mulheres sentem prazer ao serem desejadas”, afirma a professora do Departamento de Psicologia Clínica da Universidade de Brasília, Valeska Zanello. “Mulheres aprendem a sentir prazer em serem consideradas objeto muito desejado. A auto objetificação e resultado desse processo”, acrescenta.Professora emérita de sociologia, a inglesa Gail Dines pesquisa e escreve há mais de 25 anos sobre a indústria pornô. Ela diz que as mulheres não precisam assistir pornografia para serem profundamente afetadas por ela, já que as imagens, representações e mensagens de pornografia agora são entregues às mulheres até mesmo pela cultura pop.Autora do livro “Pornland: como a pornografia sequestrou nossa sexualidade”, Gail afirma que a onda atual de imagens pornográficas softcore normalizou o visual da pornografia na cultura cotidiana a tal ponto que qualquer coisa menor parece desinteressante. Sendo assim, ela pontua que existem apenas dois lugares para as mulheres: “fodível” ou “invisível”.O resultado disso é a auto-objetificação. E, nos tempos atuais, essa prática é glorificada e vista como “empoderadora”. “Sempre que me perguntam sobre essa possibilidade de se empoderar através da nudez eu percebo quanto o feminismo e o próprio termo empoderamento foram deslocados do seu caráter político e coletivo para poder caber dentro da perspectiva liberal e individualista. Não há empoderamento através da nudez, como não há empoderamento através de nenhum ato que altera apenas a realidade de um indivíduo e não de classe. Você se sentir melhor com o fato de que sua foto seminua 'bombou' no Instagram não altera em nada a realidade material das mulheres em geral, além de dar mais material para se manter a objetificação de corpos femininos.”“O filme pornô ensina uma performance sexual que é péssima. O homem aprende a sentir prazer a gozar com a sua própria performance. O homem transa com a performance dele, é um monólogo narcísico. E a mulher finge muito para devolver o espelho de masculinidade dele para ele se sentir bom para ele continuar a desejando. E, normalmente, o que se ensina no filme pornô não proporciona prazer a mulher”, explica a psicóloga Valeska.Izabella Forzani, administradora da página Recuse a Clicar ainda questiona: “Acho muito assintomático que hoje meninas adorem apanhar no sexo. Não estou aqui nem defendendo que sim nem que não. Só estou dizendo o quão natural é esse gosto. Será que é realmente natural? Ou será que são meninas e meninos que foram criados a partir de sexo violento que temos na pornografia. Acho muito inocente pensar que, do nada, todas as meninas do mundo passaram a gostar de apanhar.”Quantas vezes você já reproduziu posições desconfortáveis ou usou de agressividade como inspiração no sexo só por que viu em vídeo pornô? Agora, você já se perguntou e perguntou se aquela performance toda dá e proporciona prazer? “O pornô erotiza a ausência do consentimento feminino. É extremamente comum vídeos que mostram a 'forçação' de barra, simulações de estupro ou com homens que pressionam até a mulher ceder. Além disso tudo, ainda tem vídeos que mostram relações com mulheres drogadas, bêbadas, dormindo e, até mesmo, mortas”, comenta Izabella Forzani, do Recuse a Clicar.Um artigo publicado no Journal on Sexual Exploitation and Violence em aponta que infinito fornecimento de novas imagens que podem ser clicadas em segundos fundiram os conceitos de sexo e violência. Pesquisas de filmes populares da pornografia descobriram que em 88% das cenas havia agressão verbal ou física, geralmente contra a mulher. Foi descoberto que 95% das vezes, quando alguém é violento com outra pessoa em pornografia.No início de 2020, o ator Ron Jeremy, um dos mais conhecidos da indústria pornográfica norte-americana, foi acusado formalmente de 20 casos de agressão sexual contra 12 mulheres e uma adolescente pela Promotoria de Los Angeles, nos Estados Unidos. Os crimes teriam ocorrido entre 2004 e 2019, com vítimas de idades entre 15 e 54 anos.