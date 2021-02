Vídeo explica o que é feminicídio, suas origens e como combatê-lo

(foto: Arte/EM)

Três mulheres sãotodos os dias nopelo simples fato de serem mulheres. Nesses casos de, os assassinos, em quase 90% das vezes, são oou um ex-companheiro. Consultamos especialistas em direito da mulher #PraEntender o que isso significa e por que homens continuam matando mulheres.Para responder a essas e outras perguntas, o Estado de Minas ouviu as advogadas Fernanda de Avila e Isabel Araújo Rodrigues, a escritora e idealizadora do projeto Vulva Negra, Yasmin Morais, e Beth Fleury, umas das integrantes e fundadoras do movimento “Quem ama não mata”. Neste vídeo nós mostramos as origens do feminicídio, uma outraque, há muito tempo, faz vítimas no mundo todo.Feminicídio é o nome dado ao assassinato de mulheres por causa do gênero. Ou seja, elas são mortas por serem do sexo feminino. O Brasil é um dos países em que mais se matam mulheres, segundo dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. O país ocupa, desde 2013, o 5º lugar no ranking de homicídios femininos numa lista que inclui 83 países.A tipificação dessa modalidade de crime, inclusive, é bem recente no Brasil. A Lei do Feminicídio (Lei 13.104/15) entreou em vigor em 9 de março de 2015. Entretanto, o feminicídio é o nível mais alto da violência doméstica. É um crime de ódio, o desfecho trágico de um relacionamento abusivo No primeiro semestre de 2020, 648 mulheres foram mortas no Brasil por motivos de gênero, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Um aumento de 1,9% em relação ao mesmo período de 2019.Embora haja níveis de vulnerabilidade, a violência doméstica e, consequentemente, o feminicídio não escolhem raça, condição econômica ou classe social. Toda mulher é uma potencial vítima.Mesmo sabendo que todas as mulheres são suscetíveis a sofrer violências de gênero, os números dos últimos anos mostram que, no Brasil, algumas são mais vulneráveis que as outras. Em geral, mais de 60% das vítimas são negras648 vítimas1,9% em relação ao mesmo período de 20191.326 vítimas de feminicídio em 2019Crescimento de 7,1% em relação ao ano anterior1 agressão física a cada 2 minutos266.310 registros de lesão corporal dolosa em decorrência de violência doméstica Crescimento de 5,2%66,6% eram negras56,2% tinham entre 20 e 39 anos89,9% foram mortas pelo companheiro ou ex-companheiroPara denunciar e buscar ajuda a vítimas de violência contra mulheres (Ligue 180)Em casos de emergência, ligue 190