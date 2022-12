Vídeos: bandidos invadem shopping e assaltam joalheria em Juiz de Fora

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram os momentos de tensão que os presentes vivenciaram no shopping, já que o espaço estava funcionando normalmente na hora em que ocorreu o assalto.

De acordo com a Polícia Militar, dois homens entraram na joalheria e logo anunciaram o assalto. Ambos estavam armados. Um dos assaltantes efetuou dois disparos para o alto como forma de intimidar as funcionárias.

Na conversa com os policiais, as quatro funcionárias relataram que um dos assaltantes estava muito agitado, e que durante o assalto ele falava: “Ninguém se mexe, passa o celular, abre o cofre, estou com o demônio no corpo”.

No período em que ficaram dentro da joalheria, os assaltantes quebraram a vitrine e outros espaços em que ficam expostas as jóias. O outro ladrão estava com mochila e recolhia os objetos.

Logo após o assalto, os dois fugiram correndo, com arma em punho, pelos corredores do shopping. Eles acessaram a região das garagens e de lá saíram do centro de compras.

A Polícia Militar fez um cerco ao shopping. No entanto, os suspeitos não foram encontrados até o fechamento desta reportagem.

Os policiais não informaram o valor estimado das jóias roubadas pela dupla de assaltantes. Os proprietários da joalheria também preferiram não se manifestar sobre o caso até o momento.

O shopping informou que, mesmo com o assalto, o funcionamento do espaço continua normal.