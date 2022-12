Mulher é morta a facadas na frente dos filhos em Lagoa Santa

Mulher apresentava ferimentos no pescoço, ombro e costas (foto: Polícia Militar/Reprodução)

Uma mulher de 38 anos foi assassinada a facadas pelo namorado na frente dos filhos de 11 e 14 anos, em Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O crime aconteceu na noite desse sábado (4/12).O casal morava no bairro Morada da Lapinha, há cerca de dois meses. Durante uma briga, o suspeito, de 53 anos, esfaqueou a companheira no pescoço, ombros e costas. A vítima morreu no local.A Polícia Militar (PM) foi acionada e encontrou os dois filhos da mulher dentro da casa. Segundo testemunhas, o adolescente de 14 anos se feriu ao socar uma porta de vidro. Ele foi levado à Santa Casa de Lagoa Santa, onde precisou passar por uma cirurgia.Após cometer o crime, o suspeito fugiu para a casa da ex-companheira e foi convencido pelo filho a se entregar à polícia. Segundo a Polícia Militar, ele confessou o crime e foi preso em flagrante.