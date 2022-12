Baile funk na Pampulha termina com jovem morto e adolescente baleado

Um jovem de 23 anos morreu neste domingo (4/12) ao ser atingido por disparos de arma de fogo após sair de um baile funk em um imóvel situado no bairro Jardim Atlântico, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte. Um adolescente de 16 anos ficou ferido. Segundo a Polícia Militar (PM), as vítimas não se conheciam.

A PM relata que realizava patrulhamento de rotina, quando foi abordada por populares informando o que tinha acontecido. Assim que chegaram ao local do crime, as autoridades encontraram uma das vítimas já sem sinais vitais.Segundo a polícia, uma pessoa apareceu na porta do evento e deu início aos disparos, que acertaram o homem em várias partes do corpo, como peito, costas, nádegas, pernas, crânio e braço. Nesse momento, a festa intitulada ‘Baile da Orla’ já havia terminado, e poucas pessoas ainda permaneciam no local.