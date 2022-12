Homens são assassinados quando chegavam em casa, em BH

Uma das vítimas sobreviveu e foi socorrida pela Polícia Militar (foto: Reprodução) Dois homens, de 23 e 33 anos respectivamente, foram mortos com vários tiros na madrugada deste domingo (4/12), no bairro Lindeia, Região do Barreiro, em BH. Segundo uma testemunha, que também foi baleada, eles foram surpreendidos quando chegavam em casa.









André e Rogério morreram na hora, mas Lucas conseguiu correr, mesmo baleado. Ele foi socorrido por uma viatura da Polícia Militar e levado para a UPA Barreiro.

Testemunhas disseram que a motivação do crime poderia ser uma dívida com o tráfico, a mando do líder "patrão das casinhas", também conhecido como Zói.





Ambas as vítimas levaram diversos tiros, principalmente na cabeça. O SAMU esteve no local e constatou as mortes. A perícia da Polícia Civil também compareceu e reconheceu provas do crime.





Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) e a Polícia Civil vai investigar o caso.