Motorista morre carbonizado em batida com caminhão na BR-040

Carro pegou foogo e as chamas atingiram o caminhão (foto: Divulgação/ CBMMG) Um homem, de 26 anos, morreu carbonizado após bater o carro em um caminhão na BR-040, km 462, em Sete Lagoas, Região Metropolitana de BH. Testemunhas afirmaram que ele ficou inconsciente e não conseguiu sair do veículo, que pegou fogo. O acidente aconteceu na madrugada deste domingo (4/12).









O caminhão também foi atingido pelas chamas e uma equipe dos bombeiros combateu as chamas. O motorista não teve ferimentos.

De acordo com a Via 040, concessionária responsável por administrar a BR, houve interdição parcial no sentido Distrito Federal e a lentidão do trânsito chegou a 4km.





A passageira do carro foi levada ao hospital pela equipe de resgate da concessionária.