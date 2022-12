Mulher morre após ser atropelada e arrastada por caminhão em Betim

Aos policiais, o caminhoneiro alegou que conduzia o caminhão pela rua Doutor Antônio Gravata e, ao acessar a avenida Edmeia Matos Lazzarotti, “sentiu a direção ficar pesada”, mas não percebeu o atropelamento. Ele só parou após notar outros veículos buzinando e sinalizando em sua direção.A PM foi informada por uma testemunha que a vítima, após sair de um mercado, iniciou a travessia da rua na faixa de pedestres e gritou quando foi atingida. Com o impacto da colisão, ela ficou presa debaixo do caminhão e foi levada por alguns metros.Logo, a testemunha contou que saiu correndo no meio da via e gritando atrás do veículo para que o condutor acionasse o freio. Assim que o caminhão parou, a mulher já estava inconsciente.O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, e uma médica que integra a equipe constatou o óbito.Uma filha da vítima compareceu ao local e recolheu os pertences pessoais da mãe: um aparelho celular, uma agenda e uma aliança.A PM teve acesso às câmeras de monitoramento do entorno que registraram o momento do acidente. As imagens serão utilizadas nas apurações das autoridades policiais.A Polícia Civil de Minas Gerais também compareceu no local para realizar os trabalhos periciais. Posteriormente, o corpo foi liberado e conduzido ao Instituto Médico Legal (IML) de Betim. Já o motorista prestou depoimento na delegacia da PCMG.