Morre idoso de 73 anos que levou mais de 1 mil picadas de abelhas em Minas

Cenas de horror: o idoso Nelson Ribeiro da Silva recebeu 1 mil ferroadas de abelhas numa praça de Alfenas (foto: Corpo de Bombeiros)



Um idoso de 73 anos que foi atacado por um enxame de abelhas em Alfenas, Sul de Minas, na terça-feira (29/11), morreu na noite de quinta-feira (1º/12). Ele recebeu mais de 1 mil picadas de abelhas em todo o corpo e estava internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Alzira Velano. Um idoso de 73 anos que foi atacado por um enxame de abelhas em Alfenas, Sul de Minas, na terça-feira (29/11), morreu na noite de quinta-feira (1º/12). Ele recebeu mais de 1 mil picadas de abelhas em todo o corpo e estava internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Alzira Velano.



Nelson Ribeiro da Silva e outras sete pessoas foram atacados pelo enxame em uma praça de Alfenas. Ele foi levado para o hospital já em estado grave. Nelson era natural de Conceição da Aparecida, no Sudoeste de Minas.





Militares do Corpo de Bombeiros e uma equipe do SAMU também foram atacados, juntamente com quem passava pelo local no momento em que o enxame partiu para cima de quem estava por perto. Ao todo, oito pessoas – cinco transeuntes, dois bombeiros e um motorista da Samu - foram atendidas no hospital. O idoso foi o caso mais grave. Um dos bombeiros levou mais de 100 picadas, porém recebeu atendimento médico e não teve complicações.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, havia uma grande colmeia dependurada numa árvore da praça. Em certo momento, possivelmente com o peso do enxame e o vento, ela se desprendeu e caiu, enfurecendo as abelhas, que passaram a atacar quem estava por perto.\

Protegidos com roupas especiais, os bombeiros contiveram o enxame e exterminaram a colmeia. Horas depois, a praça voltou à normalidade. Só não houve mais vítimas, porque na hora a praça tinha poucas pessoas.