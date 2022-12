Homem morre ao ser atacado por enxame de abelhas

Homem morreu após ser picado por abelhas (foto: Mostafa Eissa/Pexels)

Um homem de 55 anos morreu na tarde desta quinta-feira (8/12) ao sofrer um ataque de enxame de abelhas, em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas. A vítima estava próxima ao local conhecido como Cachoeira do Trindade, na zona rural.A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Cláudio foi acionada, porém a vítima já estava morta quando o socorro chegou. Os profissionais não puderam se aproximar por orientação do Corpo de Bombeiros devido ao risco de novo ataque.O homem morava na região há 25 anos. Ele estava trabalhando em uma fazenda operando um trator quando foi atacado. Não foi informado se havia outras pessoas no local no momento do ocorrido.De acordo com o Corpo de Bombeiros, são consideradas duas suspeitas para o ataque dos insetos. Uma delas é que um cupim possa ter sido atingido pelo trator.A outra é para uma suposta revoada do enxame - ou seja, uma nuvem de abelhas formada pelas operárias que circundam a rainha e ficam emboladas. Isso ocorre quando elas vão procurar um novo ninho ou construir uma colmeia.A perícia da Polícia Civil foi acionada. Após os trabalhos de praxe, o corpo foi liberado para a funerária.