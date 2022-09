Passageiros e taxistas são atacados por abelhas no aeroporto de Confins

Concessionária que administra o aeroporto emitiu nota comentando o caso (foto: BH Airport/Divulgação)



Passageiros e taxistas foram surpreendidos por um ataque de abelhas no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, por volta das 10h da manhã desta segunda-feira (26/9).





De acordo com a assessoria de imprensa da BH Airport, que detém a concessão do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, não houve registros de passageiros ou visitantes feridos em decorrência do ataque.









“A BH Airport, concessionária que administra o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, informa que, nesta segunda-feira, dia 26 de setembro, foi identificada a presença de abelhas na saída do Desembarque 2 e do Desembarque Central.

Todos os procedimentos foram adotados para isolar as áreas e garantir a segurança dos passageiros e visitantes. Um sinal sonoro também alertou as pessoas a se direcionarem para a saída em frente ao check-in 1. O Corpo de Bombeiros do aeroporto e as áreas de Segurança e Operações já foram acionados e estão em ação no local.





A BH Airport reafirma o compromisso com a segurança de passageiros, visitantes e comunidade aeroportuária e reforça que a ocorrência não interferiu nas operações do aeroporto.”