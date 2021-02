Cobra é flagrada 'passeando' em farmácia no Bairro Santa Lúcia, em BH

Cobra 'passeando' na sessão de maquiagens da farmácia (foto: Divulgação/CBMMG) cobra, é verdade! Na manhã desta sexta-feira (05/02) a funcionária de uma farmácia no Bairro Santa Lúcia, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, se surpreendeu ao flagrar uma cobra na sessão de maquiagens da loja. Logo, acionou o Corpo de Bombeiros para fazer a captura do animal. Olha a, é verdade! Na manhã desta sexta-feira (05/02) a funcionária de umano Bairro Santa Lúcia, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, se surpreendeu ao flagrar uma cobra na sessão de maquiagens da loja. Logo, acionou opara fazer a captura do animal.





A Drogaria Araújo informou que todas as medidas necessárias foram tomadas pela gerente da loja para garantir a segurança dos clientes e fornecedores. Veja a nota na íntegra:

"A Drogaria Araujo informa que, em relação à serpente que foi encontrada hoje pela manhã na unidade do bairro Santa Lúcia, todas as medidas necessárias foram adotadas imediatamente pela gerente da loja para garantir a segurança dos clientes e colaboradores. O fato aconteceu no momento de abertura da loja e o animal de pequeno porte foi recolhido pelo Corpo de Bombeiros e, em nenhum momento houve risco para as pessoas que estavam no interior da loja – dois clientes e os colaboradores. As informações referentes à espécie e/ou destino do animal devem ser apuradas com o Corpo de Bombeiros".



*Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira