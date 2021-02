Com fim da estiagem, previsão é de chuvas fortes em BH e interior de Minas

Após várias semanas de clima seco e forte calor, e alguns dias de previsões que não se cumpriram, as chuvas voltaram a Belo Horizonte na noite dessa quinta-feira. Segundo a meteorologia, com o fim do “veranico”, este primeiro fim de semana de fevereiro deve ter bastante chuva em todo o estado e a precipitação pode causar transtornos. A Defesa Civil de Belo Horizonte divulgou um alerta para a capital.







De acordo com o meteorologista Claudemir Azevedo, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as chuvas que ocorrem no estado são resultado da chegada de uma frente fria ao Sudeste do Brasil.









Confira, abaixo, o volume de chuvas registrado pela Defesa Civil em BH ontem nas nove regionais da cidade:



Acumulado de chuvas (mm), de 21h às 22h30 Barreiro: 19,8 (10,9%) Centro Sul: 23 (12,7%) Leste: 4,8 (2,6%) Nordeste: 22,8 (12,6%) Noroeste: 54,2 ((29,9%) Norte: 11,4 (6,3%) Oeste: 9,4 (5,2%) Pampulha: 13,2 (7,3%) Venda Nova: 3,2 (1,8%)

Acumulado de chuvas (mm) em fevereiro até 22h30 do dia 4 Barreiro: 21 (11,6%) Centro Sul: 23,4 (12,9%) Leste: 5,4 (3%) Nordeste: 23 (12,7%) Noroeste: 54,4 (30%) Norte: 11,4 (6,3%) Oeste: 9,4 (5,2%) Pampulha: 13,2 (7,3%) Venda Nova: 4 (2,2%)

Média climatológica de fevereiro: 181,4 mm



Chuva marca a manhã de sexta-feira, na Praça 7, em BH



"Em apenas uma hora, choveu 42,4 milímetros na Pampulha. No Cercadinho, foram 39,8 milímetros em uma hora, com rajadas de vento de 57 quilômetros por hora", disse o meteorologista sobre a chuva de ontem. Ele também explicou que esses volumes foram capturados de forma pontual, somente nas áreas das estações meteorológicas, e variam de um local a outro na mesma região.





O céu encoberto também vai diminuir a temperatura em Belo Horizonte. A previsão para hoje é de a máxima, que já passou dos 30°C nos últimos dias, chegar a 28°C à tarde. A mínima foi de 18°C. Já no fim de semana, os termômetros não devem passar dos 25°C na cidade. Azevedo também informou que pode chover nos municípios da Grande BH.



Não houve ocorrência de destaque na capital até o momento. Mas, o Corpo de Bombeiros precisou resgatar pessoas que ficaram presas em um carro em Nova Lima, na Grande BH. O caso foi ontem (4/2) às 22h na BR-040, na entrada de São Sebastião das Águas Claras. Segundo os militares, o motorista tentou atravessar uma enxurrada e o veículo foi arrastado pela correnteza. Todos os ocupantes foram retirados pelos militares e levados a um local seguro.









Interior de Minas





O maior volume de chuva até o momento no estado ocorreu em Machado, no Sul de Minas, com 70,6 milímetros, segundo o Inmet. A chuva também vai fazer as temperaturas caírem em outras regiões do estado. A menor temperatura hoje foi de 16°C no Sul, e no fim de semana pode diminuir para 13°C. A maior temperatura do estado ontem foi 39,1°C em Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha. Mas, no sábado e no domingo, a máxima no estado pode ficar em torno dos 31°C.





“Hoje o tempo já está instável, com céu predominantemente encoberto e chuva em todo o estado. Noroeste, Oeste, Triângul, Sul de Minas e Zona da Mata têm muitas nuvens e previsão de chuva forte. (A frente fria) vai avançar até o Norte e Jequitinhonha”, detalhou Claudemir Azevedo.





Segurança





Além disso, a Defesa Civil da capital lista várias recomendações para preservar a segurança durante os temporais, como evitar ruas e avenidas conhecidas como pontos de alagamento, ou áreas próximas a córregos e ribeirões. Também não se deve atravessar ruas alagadas ou deixar crianças brincando em enxurradas ou perto de cursos d’água.





Não é aconselhável se esconder ou estacionar carros debaixo de árvores, já que elas podem cair durante a chuva. Para quem vive em áreas de encostas e morros, é preciso se atentar a qualquer sinal de desabamento ou deslizamento de terra, como estalos, trincas, rachaduras, inclinações, portas ou janela emperrando, minas d’água no terreno. Se algum desses problemas surgir, é preciso ligar para a Defesa Civil no telefone 199. E, em caso de raios, não se pode usar equipamentos eletrônicos, nem permanecer em áreas abertas.