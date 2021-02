Forte calor deve dar lugar à chuva em BH, a partir desta sexta-feira

A temperatura passou dos 30°C na tarde desta quinta-feira. Quem fazia caminhada na orla da Pampulha precisou se refrescar (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press) forte calor em Belo Horizonte, principalmente no período da tarde. A temperatura na capital tem passado dos 30°C, deixando os dias quentes e abafados. Mas uma frente fria deve chegar à região metropolitana nesta sexta-feira (5/2), com previsão de pancadas de chuva. Os últimos dias têm sido deem Belo Horizonte, principalmente no período da tarde. A temperatura na capital tem passado dos 30°C, deixando os. Mas uma frente fria deve chegar à região metropolitana nesta sexta-feira (5/2), com previsão de





Em BH, os termômetros chegaram a marcar 31,9ºC. A partir de sexta, a temperatura deve ficar entre 19ºC e 28ºC, com umidade relativa do ar variando entre 45% e 90%.



A partir de sábado (6), as mínimas ficam entre 17ºC e 19ºC e as máximas, entre 25ºC e 28ºC.





“Amanhã ainda deve fazer muito calor, mas à noite chega uma frente fria a Minas Gerais. Então, a partir de sábado as temperaturas vão começar a cair e teremos chuvas em boa parte do estado”, explica o meteorologista Ruibran dos Reis, do Climatempo.





Segundo ele, a Região Metropolitana de Belo Horizonte já pode ter pancadas de chuvas nesta sexta-feira à noite.



A última vez que Belo Horizonte registrou chuvas foi em 23 de janeiro.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Kelen Cristina