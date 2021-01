BH tem calorão de 31°C nesta sexta; temperaturas aumentam no fim de semana

A previsão é de calorão para o último fim de semana de janeiro e para o início de fevereiro (foto: Jair Amaral/EM/DA Press) altas temperaturas. Os últimos dias do mês serão de muito calor e clima seco em Belo Horizonte e em grande parte de Minas Gerais. Nesta sexta-feira (29/1), a Estação Automática do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), localizada na Pampulha, registrou a máxima de 31°C durante a tarde. Janeiro vai terminar marcado pelas. Os últimos dias do mês serão de muito calor e clima seco eme em grande parte de Minas Gerais. Nesta sexta-feira (29/1), a Estação Automática do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), localizada na Pampulha, registrou a máxima de 31°C durante a tarde.





De acordo com Lizandro Gemiack, meteorologista do Inmet, a previsão é de mais calorão para o último fim de semana de janeiro e para o início de fevereiro.





Mais cedo, o Inmet explicou o porquê do calor intenso na capital e no estado.





“Estamos sob o domínio de um bloqueio atmosférico que impede a chegada de frentes frias. Assim, a massa de ar seco age sobre Minas. Belo Horizonte pode ter névoa seca à tarde até domingo”, disse o meteorologista Cléber Souza, do Inmet.





Além da possibilidade de chuvas isoladas no Sul e no Triângulo Mineiro, no Leste de Minas a nebulosidade é maior. Já no restante do estado, céu com poucas nuvens, tempo seco e muito calor.





Nessa quinta-feira (28/01), BH registrou o segundo dia mais quente do ano com termômetros marcando 32°C, ficando atrás de 1º de janeiro, quando foram registrados 32,4°C.

A Defesa Civil emitiu um alerta para a baixa umidade do ar válido até domingo (31/01). Confira: